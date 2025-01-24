Μίμης Δομάζος: Η ανάρτηση της κόρης του Πόπης για τον θάνατο του πατέρα της

«Ο Στρατηγός του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο δικός μας σύζυγος και πατέρας, Μίμης Δομάζος, έφυγε από κοντά μας», αναφέρει σε ανάρτησή της στο facebook η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, Πόπη Δομάζου, η τρίτη κόρη του εμβληματικού Έλληνα ποδοσφαιριστή που έφυγε σήμερα από τη ζωή ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, στις 10.20 π.μ. ο Στρατηγός του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο δικός μας σύζυγος και πατέρας, Μίμης Δομάζος, έφυγε από κοντά μας Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα τους θεράποντες ιατρούς, κο Τσιαφούτη Ιωάννη, Διευθυντή της Β´ Καρδιολογικής Κλινικής, την κα Πατράνη Μαρία, Διευθύντρια της ΜΕΘ και τις ομάδες τους, καθώς και τη Διοικήτρια και Υποδιοικήτρια, κα Ταβιανάτου Ελπινίκη και κα Κανέλλου Αναστασία του «ΓΝΑ Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ».

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου στις 15.00 μ.μ. στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών και θα τον αποχαιρετήσουμε στο Α’ Νεκροταφείο. Η σωρός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 9.00 π.μ. Όποιος επιθυμεί αντί στεφάνων μπορεί να ενισχύσει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Εθνική Τράπεζα IBAN: GR 69011010400000 1044 8022 763.

Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: GR 40 01720260 0050 2602 0155 199

Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον που δείξατε αυτές τις τόσο δύσκολες για εμάς μέρες, καθώς και για την τόση αγάπη που του χαρίσατε όλα αυτά τα χρόνια.

Η σύζυγος Ηώ Δομάζου, τα παιδιά Ράνια, Ευαγγελία και Πόπη Δομάζου»

