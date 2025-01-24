Αντωνιάδης για Δομάζο: «Αντίο μοναδικέ μου φίλε, όλη η Ελλάδα πενθεί»

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, που αυτές τις μέρες νοσηλεύεται με πρόβλημα υγείας, έμαθε για τον θάνατο του Μίμη Δομάζου και θέλησε ν' αποχαιρετήσει τον μοναδικό του φίλο, μυθικό αθλητή και σπουδαίο άνθρωπο, όπως τον χαρακτηρίζει στη δήλωσή του.

Ο επονομαζόμενος «Ψηλός», ο Αντώνης Αντωνιάδης, συμπαίχτης, συνοδοιπόρος και φίλος του Μίμη Δομάζου, αποχαιρέτησε τον «Στρατηγό» με σπαρακτικά λόγια. Οι «Διόσκουροι» έπαιξαν μαζί και δόξασαν το χρώματα του Παναθηναϊκού στο έπος του Γουέμπλεϊ.



Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Αντωνιάδη



«Με οδύνη και συγκίνηση έμαθα για την αβάσταχτη απώλεια. Είμαι συγκλονισμένος από το θάνατο του στενού μου φίλου σχεδόν έξι δεκαετιών, του μυθικού αθλητή και σπουδαίου ανθρώπου Μίμη Δομάζου ο όποιος είναι σύμβολο όχι μόνο του Παναθηναϊκού και του Ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και μιας ολόκληρης εποχής. Όλη η Ελλάδα σήμερα πενθεί.



»Ήταν, είναι και θα είναι ο εκφραστής της αστείρευτης θέλησης, της σκληρής προσπάθειας και του διαρκούς αγώνα στο δρόμο για την κορυφή.



»Έζησα μαζί του στιγμές αθλητικού μεγαλείου στα γήπεδα αλλά και τη σοφία του και την παιδική αθωότητά του στη συνέχεια, μέσα από την καθημερινή μας παρέα που οδήγησε πολλούς να πουν "μα είστε συνεχώς μαζί, όλα αυτά τα χρόνια;"



»Η σκέψη μου και όλη μου η αγάπη είναι αυτή τη στιγμή στη σύζυγό του Ηώ και στις κόρες του Πόπη, Ουρανία και Ευαγγελία. Αντίο μοναδικέ μου φίλε».

Πηγή: skai.gr

