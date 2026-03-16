Παναγόπουλος για τα 3,2 εκατ.: Ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία - Στημένη υπόθεση

Για «ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία» και για «στημένη υπόθεση» κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, αντιδρώντας στις αποκαλύψεις για αδήλωτα εισοδήματα 3,2 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία.
Πιο αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ:
«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές.
Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».
Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.
Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.
Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».
