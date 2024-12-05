Το κέρινο ομοίωμα του μεγάλου Έλληνα μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Γιαννάκη πήρε τη θέση του στο Mουσείο Kέρινων Oμοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη, στα Κηπιά Καβάλας του δήμου Παγγαίου.

Εμπνευσμένο από τις στιγμές του πανηγυρισμού της μεγάλης νίκης της Εθνικής Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ του 1987, το κέρινο ομοίωμα του Παναγιώτη Γιαννάκη είναι σε φυσικό μέγεθος, έχοντας ύψος 1,92 μ. και στο λαιμό του φοράει το στεφάνι της νίκης, μια εικόνα που αποτυπώθηκε στη φωτογραφία η οποία έκανε τότε τον γύρο του κόσμου και τον χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ του 1987 ήταν παρών μαζί με την σύζυγό του Ευγενία, σε αυτή τη μοναδική στιγμή για τον ίδιο και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το τελικό αποτέλεσμα μιας δημιουργικής δουλειάς που κράτησε δέκα περίπου μήνες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο ταλαντούχος καλλιτέχνης Θοδωρής Κοκκινίδης ευχαρίστησε τον μεγάλο Έλληνα αθλητή για την τιμή που του έκανε να τον εμπιστευτεί, δίνοντάς του την δυνατότητα να αποτυπώσει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την εικόνα και τον σωματότυπό του πριν από τριάντα επτά χρόνια.

«Ηταν ευλογία όλη αυτή η δεκάμηνη περίοδος της δημιουργίας του γλυπτού, γιατί εκτός από τον αθλητή που συναναστράφηκα, γνώρισα και τον άνθρωπο Παναγιώτη Γιαννάκη. Η ευγένεια, η σεμνότητα που τον διακρίνει, οι εμπειρίες που απέκτησε καθ' όλη την αθλητική του διαδρομή και οι αρετές που συγκεντρώνει ως άνθρωπος τον κάνουν ακόμη σπουδαιότερο».

«Εμπνέομαι από τις μεγάλες προσωπικότητες, από τους ανθρώπους εκείνους που καταφέρνουν το ακατόρθωτο μέσα από την επιμονή, τη σκληρή δουλειά και το ταλέντο τους», επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Κοκκινίδης και συνεχίζει λέγοντας: «ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού. Τον τίμησα μέσα από την τέχνη μου και με τίμησε με την παρουσία του στο μουσείο όπου στάθηκε δίπλα στο κέρινο ομοίωμά του. Ήταν, σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω και "συνάντησε" ξανά τον εαυτό του, την δεκαετία του 1980, σε εκείνες τις μοναδικές στιγμές του πανηγυρισμού τόσο του ίδιου όσο και όλων των Ελλήνων».

Με το τελευταίο δημιούργημα το Mουσείο Kέρινων Oμοιωμάτων του Θόδωρου Κοκκινίδη αριθμεί συνολικά 37 κέρινα ομοιώματα, 22 Ελλήνων και 12 ξένων προσωπικοτήτων. Το κέρινο ομοίωμα του Παναγιώτη Γιαννάκη θα πάρει την θέση του δίπλα σε δυο άλλα ομοιώματα αγαπημένων αθλητών, της Βούλας Πατουλίδου και του Θοδωρή Ζαγοράκη.

Το μουσείο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ελευθερούπολη, την έδρα του δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβάλας, στην τοπική κοινότητα Κηπιών.

Για να φτάσει εκεί ο επισκέπτης διασχίζει έναν κατάφυτο δρόμο μοναδικής ομορφιάς στη σκιά του φημισμένου όρους Παγγαίου. Η διαδρομή αποζημιώνει τον επισκέπτη καθώς τον προετοιμάζει να μπει σ' έναν κόσμο γεμάτο από αγαπημένα πρόσωπα ορισμένα από τα οποία σημάδεψαν την ιστορία, τα γράμματα, τις τέχνες και τον αθλητισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.