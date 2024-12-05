Δήμος Διονύσου: Ακατάλληλο το νερό για οικιακή χρήση λόγω υπερχλωρίωσης

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι, λόγω υπερχλωρίωσης στη δεξαμενή ύδρευσης της Σταμάτας, το νερό δεν είναι κατάλληλο για χρήση μέχρι νεότερης ειδοποίησης.

Η υπερχλωρίωση εντοπίστηκε στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων ποιότητας νερού και έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία αποκατάστασης.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην χρησιμοποιούν το νερό για κατανάλωση, μαγείρεμα ή άλλες οικιακές χρήσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εργάζονται εντατικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρακαλούμε, επίσης, να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες τους.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων για την άμεση επίλυση του ζητήματος.

Πηγή: skai.gr

