Η τεράστια ουρά που σχηματίστηκε από ενδιαφερόμενους έξω από ένα σπίτι που ενοικιαζόταν στην περιοχή του Κατσαμπά στο Ηράκλειο της Κρήτης μαρτυρά το τεράστιο πρόβλημα της στέγασης που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα. Πόσο μάλλον όταν και η τιμή του ενοικίου είναι λογική.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο κ. Νίκος μίλησε το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1 για το ζήτημα αλλά και σε πόσο δύσκολη θέση ήρθε όταν κλήθηκε να αποφασίσει ποιος θα ήταν τελικά ο τυχερός.

Το συγκεκριμένα διαμέρισμα το οποίο έγινε ανάρπαστο ήταν 80 τετραγωνικών και η τιμή του ενοικίου στα 400 ευρώ, κάτι το οποίο το έκανε ακόμα πιο ελκυστικό.

«Είναι ένα κανονικό σπίτι. Αυτή είναι η λογική τιμή που έπρεπε να ενοικιαστεί» δήλωσε. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα το δέχτηκε μόλις 2,5 λεπτά μετά την ανάρτηση της αγγελίας ενοικίασης ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούσαν στο τηλέφωνο της αγγελίας μέχρι τις 03:00 το βράδυ.

Όπως είπε ο ιδιοκτήτης πρόκειται για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών σε μια πολυκατοικία εικοσαετίας. «Εβδομήντα άτομα περίμεναν έξω από το σπίτι» ενώ από τον μεγάλο συνωστισμό που δημιουργήθηκε σχολίασε πως «η γειτονία νόμιζε ότι είχαμε κηδεία».

Ο κ. Νίκος είπε ακόμα ότι οι υποψήφιοι ενοικιαστές του πρόσφεραν τα ενοίκια ακόμα και ενός χρόνου προκειμένου να τον δελεάσουν και να επιλέξει τους ίδιους.

«Το σπίτι το είδαν 100 διαφορετικές οικογένειες» τόνισε χαρακτηριστικά. «Μου προσέφεραν τα ενοίκια ενός χρόνου, μου προσέφεραν παραπάνω χρήματα» πρόσθεσε καταλήγοντας: «το σπίτι το νοίκιασα στην τιμή που το ζήτησα χωρίς εγγύηση».

Ερωτηθείς για το ποιος τελικά ήταν ο τυχερός ενοικιαστής απάντησε ότι η επιλογή έγινε μετά από κλήρωση. Τελικά, τυχερή ήταν μια οικογένεια με δύο παιδιά επτά ετών που είχε αναγκαστεί να διαμένει χωριστά για τέσσερα χρόνια σε άλλα σπίτια.

«Το σπίτι το πήρε μια οικογένεια με δίδυμα που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη. Όλα αυτά τα χρόνια έψαχναν σπίτι και έμεναν ξεχωριστά τέσσερα χρόνια ο πατέρας με το ένα παιδί στο πατρικό του και η μητέρα με το άλλο παιδί στο πατρικό της» κατέληξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Πηγή: skai.gr

