Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα κοριτσάκι μόλις 30 ημερών, το οποίο έχει προσβληθεί από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), όπως μεταδίδει το Ertnews.

Το βρέφος εισήχθη κατά τη χθεσινή εφημερία του νοσοκομείου σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και, λόγω της επιβαρυμένης κλινικής του εικόνας, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διασωλήνωσή του, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

