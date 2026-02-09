Συνελήφθη την Παρασκευή από αστυνομικούς του A.T. Δυτικής Αχαΐας, κτηνοτρόφος που παραβιάσε τα μέτρα για την πρόληψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σημειώνεται ότι η σύλληψη έγινε με βάση τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Ειδικότερα, ο αναφερόμενος ημεδαπός κτηνοτρόφος διαπιστώθηκε να έχει μεταφέρει αίγες προς βοσκή σε εξωτερικό χώρο ιδιοκτησίας του παραβιάζοντας την από 29/01/2026 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Περι λήψης μέτρων για την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Πηγή: skai.gr

