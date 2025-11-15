Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Μέγαρα - Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος οδηγός φορτηγού

Μια μέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Τροχαίων Ατυχημάτων, η Δυτική Αττική γίνεται σκηνικό ενός ακόμη σοκαριστικού περιστατικού επικίνδυνης οδήγησης, σύμφωνα με το ertnews.gr. Ένας 40χρονος επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης, προκαλεί τροχαίο στον δρόμο Πάχης – Μεγάρων και εγκαταλείπει το σημείο.

Όπως προέκυψε, ο άνδρας είχε ήδη εντοπιστεί δύο φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο να οδηγεί μεθυσμένος. Στον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ έδειξε 1,70 mg/l, ένα επίπεδο επικίνδυνο για οποιονδήποτε χρήστη του δρόμου. Να σημειωθεί ότι η ένδειξη αυτή είναι επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο άνδρας συνελήφθη, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

