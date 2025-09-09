ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε ψευδοροφή στην καρδιολογική κλινική - Τραυματίστηκε ασθενής στο κεφάλι

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν τμήμα ψευδοροφής κατέρρευσε σε θάλαμο νοσηλείας, τραυματίζοντας ελαφρά έναν ασθενή.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το νοσοκομείο, περίπου στις 03:30 π.μ., στο θάλαμο 50 της καρδιολογικής κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή νερού και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής. Ένα κομμάτι έπεσε πάνω στο κρεβάτι του ασθενή, προκαλώντας του μικρές εκδορές στη μετωπιαία χώρα.

Η Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα και διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας στον υπερκείμενο όροφο, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, ο ασθενής βρίσκεται σε καλή κλινική κατάσταση, αλλά για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ:

Περί την 03:30 π.μ. στις 09/09/25, στο θάλαμο 50 της Καρδιολογικής κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα. Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.