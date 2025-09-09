Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή (4 - 5/9/2025) από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, βεβαιώθηκαν 92 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.

Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν 16 οχήματα ενώ αφαιρέθηκαν -11- άδειες κυκλοφορίας και -12- άδειες ικανότητας οδήγησης.

«Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση των τροχονομικών παραβάσεων στη Δυτική Αττική θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.