Λέκκας- ΣΚΑΪ 100,3 για σεισμό στην Εύβοια: Πιθανή η μετασεισμική δραστηριότητα

Καθησυχαστικός ήταν μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αναφορικά με τον σεισμό 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Εύβοια.

Οπως εξήγησε, το εστιακό βάθος υπολογίζεται περίπου στα 12 με 13 χιλιόμετρα κοντά στην ακτογραμμή της περιοχής Ψαροπούλι.

Μάλιστα ανέφερε πως η περιοχή δίνει κατά καιρούς σεισμούς και το πιθανότερο είναι πως θα υπάρξει μετασεισμική δραστηριότητα.

Ξεκαθάρισε πως η επιστημονική κοινότητα θα παρακολουθεί το φαινόμενο ενώ τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Βόρεια Εύβοια αλλά και την Αθήνα.

Σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών το επίκεντρο του υπολογίζεται στα 21 Χλμ Ανατολικά της Ιστιαίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 15,4 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.