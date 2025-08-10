Κεφαλονιά: Νέα διάρρηξη με μεγάλη λεία σε πολυτελή οικία - Μπαράζ χτυπημάτων και κύμα τρόμου

Νέα διάρρηξη σε οικία επιχειρηματία στην Κεφαλονιά με τους δράστες να φεύγουν με μεγάλη λεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του apohxos.gr, στην περιοχή Λακήθρα, άγνωστοι εισέβαλαν σε πολυτελή κατοικία γνωστού επιχειρηματία, αφαιρώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Το τελευταίο 20ήμερο, τουλάχιστον, το Αργοστόλι και οι γύρω περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα «κύμα» διαρρήξεων που έχει προκαλέσει αναστάτωση και οργή στους κατοίκους.

Υπενθυμίζουμε τη «χρυσή» διάρρηξη πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Ραζάτα και πάλι σε οικία επιχειρηματία με λεία που αγγίζει τις 150.000 σε χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του apohxos.gr, πρόκειται για ομάδες Ρομά που κινούνται ανενόχλητες στο νησί, εκμεταλλευόμενες την ελλιπή αστυνόμευση και… χτυπώντας σε σπίτια.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με την τοπική κοινωνία να ζητά άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας πριν η εγκληματικότητα ξεφύγει εκτός ελέγχου.

Πηγή: skai.gr

