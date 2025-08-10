Σε πάρτι γενεθλίων στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του - Δείτε εικόνες

Σε πάρτι για τα 62α γενέθλια του διακεκριμένου Χανιώτη νομικού Γιώργου Μυλωνογιάννη παρευρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα και την κόρη τους Δάφνη.

Το πάρτι πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο γνωστό εστιατόριο «Νυχτερίδα», στα Χανιά και φέτος μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων ήταν εκτός από τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν αρχικά ένα από τα signature cocktails πριν περάσουν στο δείπνο το οποίο περιλάμβανε λαβράκι με γαρίδες, σταμναγκάθι, αρωματικά βότανα και σάλτσα μπουγιαμπέσα, σαλάτα ντομάτα με μυζήθρα και αγουρέλαιο, χόρτα βραστά λαδολέμονο, ενώ ως κυρίως σερβιρίστηκε κατσικάκι οφτό με πατάτες στον φούρνο.

Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανέλαβε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Νίκος Βέρτης.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: skai.gr

