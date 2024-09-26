Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αντί για 1 λίτρο γάλα την ημέρα, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν 300€ το χρόνο ως επίδομα γάλακτος εφόσον βεβαίως είναι δικαιούχοι της παροχής αυτής. Αυτό προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, την ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.



Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Επίσης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο γενικά και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.



Η παροχή γάλακτος αφορά πολύ περισσότερους από όσους μπορεί κάποιος εκ πρώτης …ανάγνωσης να θεωρήσει και κουβαλάει επίσης και πολύ ιστορία πίσω της.



Το επίδομα για το γάλα είναι το άρθρο που συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση και αφορούν τους Ο.Τ.Α. Πιο πολλοί σχολίασαν για το γάλα παρά για τη ρύθμιση των χρεών δήμων και περιφερειών. Σχολίασαν ακόμη και γαλακτοβιομηχανίες οι οποίες αντιτίθενται στη ρύθμιση καθώς εκτιμούν πως αποτελεί πλήγμα για τον κλάδο αφού θα αφήσει μεγάλες ποσότητες γάλακτος αδιάθετες.



Η κυβέρνηση υποστηρίζει πάντως ότι το γάλα δεν έφτανε ποτέ στους δικαιούχους του ή τέλος πάντων έφτανε με μεγάλη καθυστέρηση. Οι υπόχρεοι , εξαιτίας και των γραφειοκρατικών δυσχερειών, αργούσαν χαρακτηριστικά να ολοκληρώσουν τους διαγωνισμούς και να βρουν παρόχους με αποτέλεσμα το γάλα της μιας χρονιάς να τον προμηθεύονταν την επομένη στην καλύτερη περίπτωση.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι ΟΤΑ στο τέλος της χρονιάς αποτιμούσαν το γάλα που δεν είχαν δώσει σε χρήμα.

Δεν ήταν και λίγα τα παραδείγματα όπως έχουν καταγγείλει και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζόμενων στους δήμους που οι τοπικοί άρχοντες απλά δεν ενδιαφέρονταν να τους παράσχουν όσα δικαιούντο σε οποιαδήποτε μορφή.



Μια κατάσταση που συνεχίστηκε ακόμη κι αφού με ρύθμιση του, το υπουργείο Εσωτερικών τον Ιούλιο του 2017 απαγόρευσε την καταβολή σε χρήμα. Κι αφού η κεντρική κυβέρνηση είδε και απόειδε, νομιμοποίησε την κατάσταση που είχε παγιωθεί με το επίδομα των 300€.



Η πολύπαθη παροχή έχει τις απαρχές της σε νόμους του 1982, 1985 και 1989 όταν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και αυτή της συνεργασίας ΝΔ-Συνασπισμού επιχειρούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στο Δημόσιο. Εκεί γίνεται λόγος για τα ΜΑΠ ή αλλιώς Μέσα Ατομικής Προστασίας στα οποία ανήκει και το γάλα.

Με βάση αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες εκδίδεται τον Οκτώβριο του 2006 Κ.Υ.Α η οποία όριζε ότι σε όλους τους μόνιμους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α ανάλογα με τη θέση εργασίας τους πρέπει να χορηγούνται τα εξής:

Γάντια (δερματοπάνινα, συγκολλητών, μιας χρήσης κτλ)

Κράνη

Γυαλιά – Μάσκες προστασίας

Μάσκες προστασίας της αναπνοής

Προστατευτική Ενδυμασία (γιλέκα, ποδιές, πυρίμαχες στολές κτλ)

Υποδήματα (γαλότσες, άρβυλα, σκάφανδρο)

Άλλα μέσα προστασίες όπως καπέλα, νιτσεράδες, επιγονατίδες και ωτοασπίδες

Σε όλους όσοι δικαιούνται κάτι από τα παραπάνω θα πρέπει να δίνεται κάθε μέρα και στο χώρο εργασίας 1 λίτρο γάλα.



Προβλέπεται επίσης και μια λίστα ιατρικών υποχρεωτικών εξετάσεων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο



Ενδεικτικά και σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Κω, το Μάρτιο του 2021 από τους 621 εργαζομένους που απασχολούσε τότε, οι 380 – 6 δηλαδή στους 10 - εδικαιούντο 1 λίτρο γάλα την ημέρα.

Ή αλλιώς – μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου – 300€/χρόνο.



Πηγή: skai.gr

