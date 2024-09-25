Χανιά: 3 συλλήψεις μαθητριών μετά το άγριο ξύλο έξω από σχολείο

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά την άγρια συμπλοκή έξω από σχολείο στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, τo επεισόδιο σημειώθηκε έξω από σχολείο χθες το μεσημέρι όταν τρεις μαθήτριες ηλικίας 14, 15 και 16 χρονών επιτέθηκαν σε μια 13χρονη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ευτυχώς το περιστατικό έλαβε γρήγορα τέλος, καθώς ένας ενήλικας μπήκε στη μέση να τους χωρίσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους παρευρισκόμενους αποθανάτιζαν τη συμπλοκή με το κινητό.

Σήμερα το πρωί οι αρχές συνέλαβαν τις τρεις μαθήτριες 14, 15, και 16χρονών που κατηγορούνται για σωματική βλάβη ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

