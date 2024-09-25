Κατέρρευσε επί σκηνής η Μαρινέλλα κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας που έδινε στο Ηρώδειο.

Η μεγάλη μας ερμηνεύτρια έχασε τις αισθήσεις της ενώ τραγουδούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η Μαρινέλλα εμφάνισε συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ νεότερες πληροφορίες από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ κάνουν λόγο για βαρύ εγκεφαλικό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο επικοινωνούσε και δεν είχε παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την ομιλία της.

Η τραγουδίστρια φάνηκε να μη νιώθει καλά και λιποθύμησε ενώ ερμήνευε το τρίτο κομμάτι από την έναρξη της βραδιάς, τη μεγάλη επιτυχία «τα λόγια είναι περιττά».

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση, με τους ανθρώπους της παραγωγής να σπεύδουν κοντά της, ενώ ειδοποιήθηκε γιατρός για τις πρώτες βοήθειες και οι θεατές ζητήθηκε να αποχωρήσουν.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια είχε επιδοθεί σε ιδιαιτέρως κουραστικές πρόβες το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβάλλεται σε εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

