Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής διάταξης της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες, καθώς και την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων ατόμων που διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε οικίες ηλικιωμένων γυναικών στον Ωρωπό.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία και κατά συρροή και της διακεκριμένης κλοπής κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερους δράστες, που είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, τετελεσμένης και σε απόπειρα. Η εξάρθρωση της συμμορίας έγινε στις 13 Απριλίου από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού.

Πρόκειται για τους κάτωθι:

Βασιλείου Αθανάσιο του Παναγιώτη και της Βασιλικής, γεννηθέντα την 17-7-2005 στην Αθήνα,

Βασιλείου Ιωάννη του Παναγιώτη και της Βασιλικής, γεννηθέντα την 3-12-2006 στη Λιβαδειά,

Βασιλείου Χαράλαμπο του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, γεννηθέντα την 5-6-2008 στην Αθήνα,

Θεοδωρόπουλο Νικόλαο αγνώστου πατρός και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα την 15-10-1999 στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2295039430 του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού και 2106411111 της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 13η-8-2025. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.Δ.Σπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.