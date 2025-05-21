Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Σύνταγμα με αίτημα να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και να επιτραπεί η πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, όπου είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν στην πλατεία Συντάγματος παλαιστινιακές οργανώσεις και άλλες συλλογικότητες για την κατάσταση στην Παλαιστίνη.

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «σταματήστε τη γενοκτονία», «δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» είναι λίγα από τα συνθήματα που φώναζαν και αναγραφόταν στα πανό τους οι διαδηλωτές.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΗΕ απηύθυνε επείγουσα έκκληση, επισημαίνοντας ότι αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός στη Γάζα και δεν επιτραπεί η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια μέσα σε αυτά τα δυο εικοσιτετράωρα απειλούνται οι ζωές 14.000 βρεφών.

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα συμμετείχαν οργανώσεις και φορείς της Αριστεράς, σωματεία, μπλοκ του αντιεξουσιαστικού χώρου καθώς και μεμονωμένοι πολίτες.

«Είμαστε στην πλατεία Συντάγματος για μια ακόμη φορά για να διαδηλώσουμε ενάντια στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους. Είμαστε όμως εδώ για να στείλουμε και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: “Όχι στο όνομά μας”. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, στο όνομα του ελληνικού λαού, να προσβάλλει την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, έναν ολόκληρο λαό, και να λειτουργεί ως πιστός σύμμαχος μιας κυβέρνησης που διαπράττει αυτή τη στιγμή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα για να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα του παλαιστινιακού λαού, να στηρίξουμε την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους παλαιστινιακό κράτος, να επιβληθούν κυρώσεις κατά του Ισραήλ και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα και με το ένταλμα του Διεθνούς Δικαστηρίου, ο Νετανιάχου και οι πρωτεργάτες αυτής της ανθρωποσφαγής» τόνισε καταλήγοντας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.