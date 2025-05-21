Χανιά: Εξιχνιάστηκαν έξι υποθέσεις κλοπών από δύο Ιερούς Ναούς

Εξιχνιάστηκαν έξι υποθέσεις κλοπών από δύο Ιερούς Ναούς στα Χανιά και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 60 χρόνου ημεδαπού για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ συνελήφθη και για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα.

Οι κλοπές εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όταν τα στοιχεία από την προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων οδήγησαν στον 60χρονο άνδρα.

Κατά το χρονικό διάστημα από 04.06.2024 έως 15.05.2025 είχε διαπράξει έξι περιπτώσεις κλοπών σε δύο Ιερούς Ναούς αφαιρώντας συνολικά άγνωστο χρηματικό ποσό, το Επιμανίκειο του Αγίου Σπυρίδωνα και ένα φωτοβολταϊκό προβολέα.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, διαρρηκτά εργαλεία, μία κουκούλα (full face) και είδη ένδυσης. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.