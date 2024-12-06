Υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας εξετάζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας, η οποία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για απάτη.

Συγκεκριμένα, πριν από ενάμισι μήνα μια άγνωστη επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστικού γραφείου και με το πρόσχημα καταβολής επιδόματος κατάφερε να αποσπάσει προσωπικά τραπεζικά της στοιχεία.

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο μεταφορές χρημάτων ύψους 7.900 ευρώ σε λογαριασμούς των δύο ταυτοποιημένων δραστών.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.