Απατεώνες απέσπασαν 7.900 ευρώ από ηλικιωμένη στην Ορεστιάδα

Άγνωστη τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστικού γραφείου και με το πρόσχημα καταβολής επιδόματος κατάφερε να της αποσπάσει τα χρήματα

Υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας εξετάζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας, η οποία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για απάτη.

Συγκεκριμένα, πριν από ενάμισι μήνα μια άγνωστη επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστικού γραφείου και με το πρόσχημα καταβολής επιδόματος κατάφερε να αποσπάσει προσωπικά τραπεζικά της στοιχεία.

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο μεταφορές χρημάτων ύψους 7.900 ευρώ σε λογαριασμούς των δύο ταυτοποιημένων δραστών.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

