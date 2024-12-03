Μια διαδικτυακή απάτη του άλλαξε τη ζωή. Όλα ξεκίνησαν με μια φωτογραφία που ανάρτησε στα social media με τον γιο του σε κερκίδες γηπέδου. Όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δημήτρη Βαρελτζίδης, αυτή η ενέργεια λειτούργησε, «ως ξενιστής σε επιδημία, καθώς σε λίγες μέρες κατακλύστηκα από αιτήματα εταιρειών ρουχισμού στο διαδίκτυο που με καλούσαν να γίνω ambassador της μάρκας τους. Δεν ενέδωσα ποτέ, όμως το γεγονός ότι τους ακολούθησα και για ένα διάστημα επικοινωνούσα μαζί τους, εκτόξευσε τους ακόλουθούς μου από 200 σε 5.000 σε διάστημα ενός μήνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθώ στο στόχαστρο του marketing πλατφορμών κρυπτονομισμάτων και έτσι, να ξεκινήσει η περιπέτειά μου».

Όπως ο ίδιος εξηγεί, «επένδυσα σε μια πλατφόρμα εξόρυξης bitcoins στο Los Angeles, σε options trading κρυπτονομισμάτων στο San Francisco και σε ένα ICO (εισαγωγή κρυπτονομίσματος στο χρηματιστήριο) στη Σιγκαπούρη, βασιζόμενος στις οικονομικές μου γνώσεις και εμπειρία, καθώς για διάφορους λόγους αυτές οι επενδύσεις ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ήταν κερδοφόρες. Όμως, και οι τρεις πλατφόρμες αποδείχτηκαν ψεύτικες και είτε εξαφανίστηκαν σε μια νύχτα, είτε μου προέβαλαν διάφορα εμπόδια για να ανακτήσω την επένδυση και τα κέρδη μου».

Τα επόμενα δύο χρόνια, όπως λέει, έγινε μάρτυρας μιας συντονισμένης προσπάθειας «σκοτεινών προσώπων» του διαδικτύου, που επιχειρούσαν να αποσπάσουν ακόμη περισσότερα χρήματα από το θύμα τους. «Με προσέγγισαν από την Interpol ζητώντας μου να στείλω bitcoins στο ίδιο πορτοφόλι που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, ώστε να τους εντοπίσουν, από το FBI λέγοντας ότι τους έχουν συλλάβει και ζητούσαν χρήματα (πάντα σε bitcoins) για να μου επιστρέψουν την επένδυση και τα κέρδη μου, καθώς και από άλλες πλατφόρμες που με καλούσαν να τους πληρώσω για να μεταφέρουν τα κρυπτονομίσματα σε εκείνες για να μου τα αποδώσουν. Ενέδωσα μόνο σε μία από αυτές τις προσπάθειες εξαπάτησης από μια πλατφόρμα που φαινόταν αληθοφανής, χωρίς φυσικά αποτέλεσμα και με μια περαιτέρω μικρή σχετικά οικονομική ζημιά», σημειώνει.

«Στη ζωή όμως, πρέπει πάντα να έχουμε επιλογές και να επιμένουμε όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Αποφάσισα να εκδώσω ένα βιβλίο (Sweet Buttcoins) που ήδη έγραφα από το 2022 για τις περιπέτειές μου, ώστε να ανακτήσω σταδιακά το ποσό που επένδυσα, έχοντας πάρει λελογισμένο ρίσκο αλλά μη γνωρίζοντας ότι ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων παρότι εξαιρετικά κερδοφόρος, είναι και εύφορο έδαφος για διαδικτυακές απάτες», επισημαίνει και προσθέτει πως, παράλληλα, το καλοκαίρι του 2024 ένας πραγματικός διαδικτυακός μου φίλος από την Washington κέρδισε την εμπιστοσύνη μου με την εξής απλή φράση: "Δημήτρη ξέχασε τα κέρδη, δεν υπάρχουν. Όμως η επένδυσή σου είναι καταγεγραμμένη στο blockchain (διαδικτυακό πορτοφόλι) και πιστεύω ότι είναι ανακτήσιμη." Μου πρότεινε ένα πλήρως κοστολογημένο πλάνο ανάκτησης τεσσάρων εβδομάδων, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή στις 28 Οκτωβρίου (για εμένα ως ένα νέο όχι στους απατεώνες του διαδικτύου) και ακριβώς ένα μήνα αργότερα, είμαι έτοιμος να υποδεχτώ την επένδυσή μου στο ακέραιο», υπογραμμίζει.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κρυπτονομίσματα και ειδικά το Bitcoin με την ξέφρενη πορεία του από το ένα δολάριο το 2011, στα 95,000 δολάρια περίπου στα τέλη του 2024, έχουν επιβραβεύσει τους επενδυτές που τα πίστεψαν, επισημαίνει ο Δημήτρης Βαρελτζίδης και τονίζει όμως πως, «η υπόσχεση εξωφρενικών αποδόσεων, η απουσία επιτήρησης και η ανωνυμία των ψηφιακών πορτοφολιών, έχουν μεταφέρει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον κλάδο, τις ληστείες τραπεζών και λοιπά οικονομικά εγκλήματα που συναντούσαμε τον 20ο αιώνα. Το βασικό συμπέρασμα μου από αυτήν την ψηφιακή περιπέτεια είναι ότι οι επενδυτές πρέπει να εμπιστεύονται μόνο τις γνωστές ψηφιακές πλατφόρμες και αποκλειστικά ανθρώπους που γνωρίζουν και ιδανικά έχουν συναντήσει. Και όπως είπε ο Winston Churchill, ίσως ο κορυφαίος πολιτικός του περασμένου αιώνα, "Never never never give up».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

