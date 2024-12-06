Χρόνια πολλά στους ναυτικούς, στους «φύλακες του Αρχιπελάγους», εύχεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με ανάρτηση που δημοσίευσε στα social media.

Ο κ. Δένδιας με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Νικολάου, εύχεται «χρόνια πολλά στις γυναίκες και τους άντρες του Πολεμικού Ναυτικού, τους φύλακες του Αρχιπελάγους, για την εορτή του προστάτη τους Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά επίσης στο Λιμενικό Σώμα και το Εμπορικό Ναυτικό, καθώς και στις συνεορτάζουσες και τους συνεορτάζοντες».

Δείτε την ανάρτηση:

Χρόνια πολλά στις γυναίκες και τους άντρες του Πολεμικού Ναυτικού, τους φύλακες του Αρχιπελάγους, για την εορτή του προστάτη τους Αγίου Νικολάου.



Χρόνια πολλά επίσης στο Λιμενικό Σώμα και το Εμπορικό Ναυτικό, καθώς και στις συνεορτάζουσες και τους συνεορτάζοντες. pic.twitter.com/ZWB42sckT3 — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 6, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.