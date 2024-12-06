Λογαριασμός
Τα χρόνια πολλά του Δένδια για την ημέρα του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών

Με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας εύχεται χρόνια πολλά στους ναυτικούς, στους «φύλακες του Αρχιπελάγους», καθώς και στους συνεορτάζοντες 

Αγιος Νικόλαος

Χρόνια πολλά στους ναυτικούς, στους «φύλακες του Αρχιπελάγους», εύχεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με ανάρτηση που δημοσίευσε στα social media.

Ο κ. Δένδιας με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Νικολάου, εύχεται «χρόνια πολλά στις γυναίκες και τους άντρες του Πολεμικού Ναυτικού, τους φύλακες του Αρχιπελάγους, για την εορτή του προστάτη τους Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά επίσης στο Λιμενικό Σώμα και το Εμπορικό Ναυτικό, καθώς και στις συνεορτάζουσες και τους συνεορτάζοντες».

Δείτε την ανάρτηση:

