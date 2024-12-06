Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Σε διαθεσιμότητα διοικητής ΑΤ που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Την καταγγελία κατά του διοικητή έκανε ο σύζυγος της γυναίκας - Αναβλήθηκε η δίκη του και αφέθηκε ελεύθερος 

Περιπολικό

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο διοικητής αστυνομικού τμήματος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία εργαζόμενης (ως πολιτικό προσωπικό) του τμήματος, του οποίου είναι επικεφαλής, για σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο αξιωματικός συνελήφθη μετά την καταγγελία, που έκανε ο σύζυγος της γυναίκας και στην οποία υποστηρίζει ότι της έδειξε ένα σεξουαλικό βοήθημα και ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Ο διοικητής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η δίκη του ωστόσο αναβλήθηκε και ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αστυνομία Θεσσαλονίκη σεξουαλική παρενόχληση διοικητής
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark