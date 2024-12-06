Θεσσαλονίκη: Σε διαθεσιμότητα διοικητής ΑΤ που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο διοικητής αστυνομικού τμήματος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία εργαζόμενης (ως πολιτικό προσωπικό) του τμήματος, του οποίου είναι επικεφαλής, για σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο αξιωματικός συνελήφθη μετά την καταγγελία, που έκανε ο σύζυγος της γυναίκας και στην οποία υποστηρίζει ότι της έδειξε ένα σεξουαλικό βοήθημα και ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Ο διοικητής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η δίκη του ωστόσο αναβλήθηκε και ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

