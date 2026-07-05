Ραφαέλ Γκρόσι: Συζητάμε για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας με την Ελλάδα

«Συζητάμε για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας με την Ελλάδα» δηλώνει σε συνέντευξη του στην Καθημερινή ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι έχει συζητήσει το θέμα με τον πρωθυπουργό και προσθέτει ότι πιστεύει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει θετικά αυτή τη δυνατότητα, διότι πρόκειται για ένα ακόμη εργαλείο ενεργειακής πολιτικής.

Σημειώνει παράλληλα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα να αποκλειστεί από αυτή την επιλογή, εφόσον αποφασίσει ότι την χρειάζεται.

«Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία με ισχυρή τεχνολογική βάση. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε για παράδειγμα να φιλοξενήσει έναν μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα» τονίζει ο κ. Γκρόσι.

«Για αυτό ακριβώς βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

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