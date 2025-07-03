Ηράκλειο: Tουρίστας παρενοχλούσε 13χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου

Ένα εξωφρενικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου Ηρακλείου, με έναν τουρίστα να παρενοχλεί ένα 13χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μία 40χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε, μαζί με την 13χρονη κόρη της.

Κάποια στιγμή, την ώρα που η ανήλικη βρισκόταν εντός της πισίνας, ένας 51χρονος τουρίστας από την Πολωνία, ο οποίος νωρίτερα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, μπήκε στην πισίνα. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, πλησίασε το ανήλικο κορίτσι και ξεκίνησε να το παρενοχλεί, σπρώχνοντας και αγκαλιάζοντάς το.

Η 13χρονη βγήκε από την πισίνα και ενημέρωσε τη μητέρα της για το περιστατικό, η οποία στη συνέχεια κατήγγειλε τον άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με το flashnews.gr.

