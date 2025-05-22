Τσιάρας: «Αποφασισμένοι να φέρουμε κάθαρση και διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Την ισχυρή πολιτική βούληση της κυβέρνησης για πλήρη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στον "Real Fm".

Αναφορικά με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η ισχυρή πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να διευκολυνθεί κάθε είδους έλεγχος. Δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να σταματήσουμε μια διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει τον Οργανισμό στην επόμενη μέρα», προσθέτοντας πως το ζητούμενο είναι «να φέρουμε κάθαρση στον Οργανισμό»

Υπογράμμισε ότι έχει ήδη γίνει συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πνεύμα απόλυτης συνεργασίας συμπληρώνοντας πως «σε συμφωνία με τη DG AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπονούμε ένα σχέδιο δράσης - ένα action plan - για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Οργανισμός είναι υπό την επιτήρηση του Υπουργείου από τον Σεπτέμβριο του 2024 και προσωπικά βρίσκομαι σε επικοινωνία τόσο με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, όσο και με τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Μιλώντας για την παρουσία των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ την ημέρα της έρευνας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που του παρείχαν στελέχη του οργανισμού, όλοι βρέθηκαν και έμειναν στη θέση τους μέχρι τις 4 το πρωί της επομένης ημέρας, δίνοντας ό,τι τους είχε ζητηθεί.

Τέλος, για τη σημασία του Οργανισμού και την κοινωνική του διάσταση, δήλωσε ότι "ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πιστοποιημένος οργανισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διανέμει τους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο ρόλος του είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός, διότι διανέμει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αν σκεφτείτε ότι από αυτά τα χρήματα τα 2,3 - 2,4 δισεκατομμύρια πηγαίνουν σε περισσότερα από 680.000 άτομα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διασπορά και μια διαχείριση αυτών των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

