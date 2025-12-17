Με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υψηλής εγγυοδοσίας, αφέθηκαν ελεύθερες η αδελφή και η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Και στις δύο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ στη σύζυγο του αγροτοσυνδικαλιστή και 100.000 ευρώ στην αδελφή του.
