ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι επτά κατηγορούμενοι στην Κρήτη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι επτά κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Στη σύζυγο του λογιστή, ο οποίος φέρεται να έχει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε έναν τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Νωρίτερα, με περιοριστικούς όρους και με υψηλή εγγυοδοσία αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο όποιος αναμένεται μαζί με τον λογιστή να απολογηθούν αύριο στον εντεταλμένο Ευρωπαίου ανακριτή.

