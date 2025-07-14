Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο χορηγήθηκαν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία τετραετία σε όλη τη χώρα. Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μπαίνουν πλέον και αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν εντός του καλοκαιριού στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

Η έρευνα, που διενεργείται σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία και τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, αφορά πληρωμές σε αγροτεμάχια που, σύμφωνα με καταγγελίες και ευρήματα, είτε δεν καλλιεργούνταν είτε δεν υπήρχαν καν. Η υπόθεση σχετίζεται με ενδεχόμενη πλαστογράφηση δηλώσεων ΟΣΔΕ, ψευδείς καταχωρήσεις και συμμετοχές σε προγράμματα χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα.

Οι πρώτες κλήσεις απεστάλησαν ήδη στον Έβρο, όπου δεκάδες παραγωγοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα Ορεστιάδας για επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που φέρονται να εισπράχθηκαν μέσω παραποιημένων στοιχείων ή με τη βοήθεια διαμεσολαβητών.

Η ίδια διαδικασία, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, θα ακολουθηθεί άμεσα σε άλλες περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα, μεταξύ των οποίων και η Λάρισα. Εισαγγελείς σε Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ηράκλειο και Λάρισα έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση, με στόχο «σαρωτικούς ελέγχους και απόδοση ευθυνών όπου αποδειχθεί δόλος, παρατυπία ή κατάχρηση», όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει θέσει την Ελλάδα στο μικροσκόπιο εδώ και μήνες, αξιοποιώντας καταγγελίες, αλλά και δορυφορικά στοιχεία από το monitoring system, το οποίο ελέγχει την πραγματική κατάσταση των καλλιεργειών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της:

«Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα κράτη μέλη της Ε.Ε. για διασπάθιση πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με υψηλή επιλεξιμότητα ελέγχων».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε ότι τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ συγκρίνονται πλέον με δορυφορικά δεδομένα Sentinel, ώστε να εντοπίζονται με ακρίβεια και χωρίς αμφιβολία οι περιπτώσεις παρατυπιών, όπως «φουσκωμένες» εκτάσεις, ανύπαρκτοι βοσκότοποι και πλασματικές συμμετοχές σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα δείχνουν πως το φθινόπωρο θα είναι καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης και για τις πιθανές ποινικές διώξεις. Οι παραγωγοί της Λάρισας, από τους οποίους πολλοί στηρίζουν την τοπική οικονομία, καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι οι ενισχύσεις που έλαβαν ήταν νόμιμες και δικαιολογημένες.

Πηγή: skai.gr

