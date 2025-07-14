Μαζική κινητοποίηση στους προβλήτες 2 και 3 του Πειραιά, όπου επρόκειτο να καταπλεύσει πλοίο που μεταφέρει στρατιωτικό χάλυβα με τελικό προορισμό την Χάιφα, πραγματοποίησαν οι λιμενεργάτες της COSCO με το σωματείο τους, ΕΝΕΔΕΠ, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σωματεία και φορείς.

Αντικείμενο της κινητοποίησης ήταν η παρεμπόδιση της εκφόρτωσης στρατιωτικού φορτίου από το πλοίο "Ever Golden", το οποίο - σύμφωνα με το Σωματείο - μεταφέρει στρατιωτικό χάλυβα με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Όπως έγινε γνωστό, το πολεμικό υλικό «που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για να συνεχιστεί η σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας» έχει μεταφορτωθεί από το "Ever Golden" σε άλλο πλοίο, το οποίο αναμένεται να καταπλεύσει στον Πειραιά την Τετάρτη το βράδυ.

Νέα κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης, που έρχεται το πλοίο "Cosco Shipping Pisces", στο οποίο φαίνεται να έχουν φορτωθεί 5 κοντέινερ με χάλυβα για στρατιωτική χρήση.

Η μαζική κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με το σύνθημα «Οι λιμενεργάτες σας το υπογράφουν, με των λαών το αίμα τα χέρια τους δεν βάφουν».

«Καμία εμπλοκή της χώρας και του λιμανιού στους πολέμους των ιμπεριαλιστών» ήταν το σύνθημα στο πανό του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, ενώ στο πανό του Εργατικού Κεντρου Πειραιά, το σύνθημα ήταν «Απεμπλοκή τώρα της Ελλάδας από τον πόλεμο - Καμία πολιτική-οικονομική-στρατιωτική συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ».

