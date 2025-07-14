«Ραντεβού» στην κεντρική πλατεία της Λάρισας δίνουν σήμερα, στις 9 το βράδυ, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της Ενωτικής Ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

«Ιεραρχώντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ευλογιάς στα ζώα που οδηγεί σε χιλιάδες ζώα σφαγιασμένα χωρίς ουσιαστική αποζημίωση για τους κτηνοτρόφους, χωρίς μέτρα προστασίας. Οδηγεί ταυτόχρονα στην οικονομική καταστροφή δεκάδες καλλιεργητές μηδικής στις λεγόμενες “κόκκινες ζώνες” που δεν μπορούν να πουλήσουν, δεν έχουν εισόδημα, δεν καλύπτουν τα καλλιεργητικά έξοδα στο τριφύλλι και εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας σε αυτούς τους συναδέλφους και με τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο για αποζημίωση €300/στρέμμα στο τριφύλλι και 3€/στρέμμα στο άχυρο». Οι αγρότες τονίζουν ότι «πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι».

Οι προσυγκεντρώσεις των τρακτέρ θα γίνουν ως εξής:

Στις 7 το απόγευμα στον Κόμβο Πλατυκάμπου θα γίνει προσυγκέντρωση τρακτέρ και δράσεις όπως και συμβολικός αποκλεισμός από τους παραγωγούς μηδικής που, όπως αναφέρουν, δεν μπορούν να πουλήσουν τη σοδειά τους και καταστρέφονται. Μετά θα κατευθυνθούν προς την Κεντρική Πλατεία.

Οι αγρότες του Τυρνάβου θα συγκεντρωθούν στις 7.30 το απόγευμα στο πρατήριο «Σακελλάρη» και στις 8.30 στη Γιάννουλη μαζί με τους αγρότες της επαρχίας Ελασσόνας και από εκεί θα μεταβούν στον κυκλικό κόμβο, στη διασταύρωση Γεωργιάδου και Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου θα συναντηθούν με αγρότες του Δήμου Τεμπών.

Οι αγρότες των Φαρσάλων αρχικά θα συγκεντρωθούν στην οδό Καρδίτσης, παράπλευρα των Φυλακών Λάρισας και στη συνέχεια θα κινηθούν προς το κέντρο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

