Χειροπέδες πέρασε η ΕΛΑΣ σε δύο 24χρονους στη Θεσσαλονίκη, για επίθεση και απόπειρα ληστείας με οπαδικό κίνητρο σε βάρος δύο ατόμων.

Το βράδυ της 31ης Αυγούστου, αρχικά ένας και στη συνέχεια ένας δεύτερος δράστης επιτέθηκαν σε δύο άτομα, την ώρα που επιβιβάζονταν στη μηχανή τους.

Ο πρώτος δράστης, αφού αποβιβάστηκε από όχημα και φόρεσε κράνος μοτοσικλετιστή, προσέγγισε απειλητικά τα θύματα, τα εξύβρισε και επιτέθηκε εναντίον τους με γροθιές και με το κεφάλι του, επιχειρώντας να αφαιρέσει με τη βία μπλούζα με διακριτικά ομάδας, που φορούσε ένας από τους παθόντες. Παράλληλα, στο σημείο κατέφθασε και ο δεύτερος δράστης και παρείχε συνδρομή στην επίθεση, η οποία ανακόπηκε μετά από παρέμβαση διερχόμενου πολίτη.

Μετά από έρευνες, ταυτοποιήθηκαν οι δύο 24χρονοι, οι οποίοι τυγχάνουν οπαδοί αντίπαλης ομάδας, και οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, την επόμενη μέρα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Μάλιστα, ο τελευταίος, κατά τον εντοπισμό του, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, επιχείρησε να διαφύγει καταρριχόμενος μέσω του εξωτερικού δικτύου φυσικού αερίου της οικίας του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής στον τόπο της επίθεσης, κράνος, καθώς και μια ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης κρυφών καμερών,μικροφώνων και λοιπών συσκευών παρακολούθησης.

Οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη

Σε βάρος των δύο 24χρονων ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού Νόμου. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

