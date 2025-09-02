Μπίζνες που ξεπερνούν κάθε φαντασία, πέραν των ήδη γνωστών, έκαναν οι μαφιόζοι στην Κρήτη, όπως προκύπτει από την ογκωδέστατη δικογραφία με πρωταγωνιστές τα δύο αδέλφια που περιγράφονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και beach bar στην περιοχή του Σταυρού Χανίων.

Από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι τα αδέλφια είχαν μεσολαβήσει προκειμένου να διευκολύνουν την ενθρόνιση στη Μητρόπολη Κυδωνίας ενός αρχιμανδρίτη της αρεσκείας τους. Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψαν τηλεφωνικές τους επικοινωνίες με τον Πάνο Καμμένο προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, δηλαδή την τοποθέτηση ενός αρχιμανδρίτη της επιρροής τους στη Μητρόπολη Κυδωνίας. Το «αντισταθμιστικό όφελος» που προέκυψε ότι θα εισέπρατταν για αυτή τους την «υπηρεσία» δεν ήταν χρήματα, όπως κανείς θα μπορούσε να φανταστεί, αλλά τα... οστά του Αγίου Λαζάρου τα οποία ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης είχε στην κατοχή του.

Ο επίμαχος διάλογος

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Εκβιασμός

Τα συγκεκριμένα δύο αδέλφια φέρεται να εκβίαζαν και έναν επιχειρηματία της πόλης των Χανίων γνωστό για την αγάπη του για την εκκλησία, λέγοντάς του ότι έχουν στην κατοχή τους ένα στικάκι USB με προσωπικές στιγμές ενός αρχιμανδρίτη, το οποίο σε συνεννόηση με έναν τοπικό δημοσιογράφο θα έδιναν στη δημοσιότητα. Ακούγεται να του λένε «δώσε μας το μαρούλι», δηλαδή τα χρήματα για να μη δημοσιοποιήσουν το σχετικό υλικό, αλλά ο επιχειρηματίας δεν υπέκυψε στον εκβιασμό και έκανε καταγγελία στην αστυνομία.

Νοσοκομείο

Τα αδέλφια είχαν όμως απλώσει δίχτυα και σε νοσοκομείο. Προκύπτουν ενδείξεις για χρηματισμό στελέχους νοσοκομείου στην Κρήτη. Τα αδέλφια επεδίωξαν να μισθώσουν το ξενοδοχείο τους στον Σταυρό Χανίων και σε συνεννόηση με το συγκεκριμένο στέλεχος επεδίωκαν να μισθώσουν ώστε να φιλοξενηθεί εκεί κάποια δομή ψυχικής υγείας. Το μηνιαίο μίσθωμα είχε ορισθεί στα 22.000 ευρώ, μια διαδικασία την οποία φρόντισαν να κάνουν με απευθείας ανάθεση και γι' αυτό τον λόγο, και με βάση τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, η ΕΛΑΣ θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις χρηματισμού του συγκεκριμένου στελέχους.

Και άλλες «μπίζνες»

Παράλληλα, τα δυο αδέλφια είχαν μεσολαβήσει και ασκούσαν πίεση για τον αποχαρακτηρισμό μιας έκτασης ιδιοκτησίας τους έξι στρεμμάτων στην περιοχή του Σταυρού σε συνεννόηση με ανθρώπους του δασαρχείου, ενώ με εντολή τρίτου προσώπου με το οποίο είχαν φιλικές σχέσεις ανέλαβαν να εισπράξουν στο πλαίσιο μιας αστικής διαφοράς περίπου 20.000 ευρώ από έναν εργολάβο κατασκευών τα οποία θεωρούσαν ότι οφείλει στον φίλο τους.

Οι 33 συλληφθέντες τη Δευτέρα πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα, και πήραν προθεσμία για να καταθέσουν ανά ομάδες την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

