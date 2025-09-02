Λογαριασμός
Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος στο Ρέθυμνο από ατύχημα με jet ski

Ο νεαρός είναι πολυτραυματίας, με τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα - Διερευνώνται λεπτομερώς οι συνθήκες του ατυχήματος

Blue sea and a ski floating on the sea. Water scooter is in the blue sea

Σοβαρό ατύχημα με τζετ σκι συνέβη σε παραλία της πόλης του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα 19χρονος νεαρός να έχει τραυματιστεί σοβαρά και να χειρουργείται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Για τα αίτια του ατυχήματος που συνέβη στις 2.30 το μεσημέρι, έρευνες πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο της πόλης, η διοίκηση του οποίου ζήτησε και την παύση κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να διερευνηθούν λεπτομερώς οι συνθήκες του ατυχήματος, δεδομένου ότι στην περιοχή βρισκόταν παρέα ατόμων με τέσσερα jet ski.

Ο νεαρός είναι πολυτραυματίας, με τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα και τους γιατρούς να προσπαθούν και χειρουργικά να τον σταθεροποιήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ρέθυμνο τραυματίας ατύχημα
