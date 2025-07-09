Έφοδος του ελληνικού FBI στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.

Η έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε έπειτα από παραγγελία του εισαγγελέα, με εντολή να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να συγκεντρωθούν αποδείξεις και ΑΦΜ για απάτες, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα, μέσω παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΑΑΤ, οι εισαγγελικές αρχές επικεντρώθηκαν στην άντληση στοιχείων για τους αγρότες που έχουν λάβει τις υψηλότερες ενισχύσεις, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις ή εμπλέκονται σε εικονικές δηλώσεις και παρατυπίες.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ -όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές- οι έλεγχοι θα έχουν συνέχεια, έως ότου εντοπιστούν όλοι όσοι έχουν εισπράξει παρανόμως κοινοτικές ενισχύσεις.

Τσιάρας: «Όλα θα βγουν στο φως»

Πρόθεση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τη διατύπωσε χθες ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, είναι να γίνει ανάκτηση των χρημάτων που έχουν καταβληθεί με παράτυπα πιστοποιητικά, μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Σήμερα, σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά», επιβεβαίωσε ότι «η παρουσία της Οικονομικής Αστυνομίας αφορά στην άντληση στοιχείων για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», προσθέτοντας ότι «όλα θα βγουν στο φως».

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων και της διαχειριστικής επάρκειας του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνεται η πρόσληψη100 νέων υπαλλήλων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου.

Νωρίτερα, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ζαλίδης, αναφερόμενος στην παρουσία της Οικονομικής Αστυνομίας στον Οργανισμό είπε -μεταξύ άλλων- ότι η διοίκηση έχει αγαστή συνεργασία μαζί της. «Υπάρχει άριστο κλίμα συνεργασίας. Γίνεται ανάκτηση δεδομένων με στοιχεία για πληρωμές. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την έρευνα είναι στη διάθεση των αρχών. Στόχος μας είναι η πλήρης διαφάνεια και η ανάκτηση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς όφελος των αγροτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Καμία πληρωμή δεν θα γίνεται χωρίς εξαντλητικό έλεγχο», ανέφερε ο κ. Τσιάρας, μιλώντας για τις περιπτώσεις της βιολογικής μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας, όπου τα νούμερα εμφανίζονται «φουσκωμένα». Για παράδειγμα, όπως επισήμανε, υπήρξε μια τεράστια απόκλιση μεταξύ διαθέσιμων και αιτούμενων πόρων. «Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 8 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς προϋπολογίσαμε 18 εκατομμύρια και υπήρχε δυνατότητα να φτάσουμε και τα 36. Όμως το ποσό που ζητήθηκε μέσω των αιτήσεων έφτασε τα 166 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά», τόνισε.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί παρατύπως, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστούν όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τη διαδικασία ανάκτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

