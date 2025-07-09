Θεσσαλονίκη: 37χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε 3χρονο αγόρι

Μια σοκαριστική καταγγελία ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος ενός 37χρονου για ασέλγεια σε βάρος ενός 3χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στην αστυνομία, ο 37χρονος από το Πακιστάν φέρεται να ασέλγησε σε βάρος του παιδιού στο σπίτι όπου διαμένει ο άνδρας, σε περιοχή του Λαγκαδά.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίσθηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 37χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως είναι αθώος.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 37χρονου αλλοδαπού, για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, σε μη επακριβώς προσδιορισμένο παρελθόντα χρόνο, ο 37χρονος, εντός της οικίας που διαμένει σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικου αγοριού.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

