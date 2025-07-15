Σε ύφεση η φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Σίνδο

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά, που -σύμφωνα με την Πυροσβεστική- ξέσπασε, χθες το απόγευμα, σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Από τη φωτιά καίγονται αδρανή και ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με απομάκρυνση υλικών και επιχωματώσεις.

Αυτή την ώρα βρίσκονται στην περιοχή 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ το έργο τους συνδράμουν μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά που εκδηλώνεται στη Σίνδο, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, μέσα σε λίγα 24ωρα.

