Σκοτ Μπέσεντ: Η εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα δεν είναι βιώσιμη

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι η εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα δεν είναι βιώσιμη και ότι πιστεύει σε «αποκλιμάκωση» της κατάστασης «πολύ σύντομα», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή και επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Bloomberg.

Σε κεκλεισμένων των θυρών εκδήλωση που διοργάνωσε η JPMorgan Chase στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της εαρινής συνόδου ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Μπέσεντ φέρεται να είπε σχετικά με το ύψος των δασμών που έχουν επιβάλει Ουάσινγκτον και Πεκίνο ότι «κανείς δεν θεωρεί πως το ισχύον καθεστώς είναι βιώσιμο», όπως μεταδίδει το CNBC.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση πως είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας.

