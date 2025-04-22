Ολυμπος: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η γυναίκα που αγνοούνταν

Λογαριασμός
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η γυναίκα που αγνοούνταν στον Ολυμπο

Η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της γυναίκας, πλησίον του καταφυγίου «Αγαπητός» στον Όλυμπο, δυστυχώς είχε αρνητική κατάληξη

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε, σε δυσπρόσιτο σημείο του Ολύμπου, η γυναίκα που αγνοούνταν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική «ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της από δυσπρόσιτο σημείο πλησίον του καταφυγίου “Αγαπητός” στον Όλυμπο».

Για τον εντοπισμό της γυναίκας είχε ξεκινήσει από νωρίς μεγάλη επιχείρηση με συνολικά 23 πυροσβέστες, με ορειβατικές ομάδες της 1ης, 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα της 2ης ΕΜΟΔΕ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.

Παράλληλα, προς ενίσχυση των δυνάμεων μετέβησαν και ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

