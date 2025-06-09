Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος

Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων που εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη, εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Αυξημένη είναι από νωρίς το απόγευμα η κίνηση στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών (Χαλκιδική), χωρίς όμως να αναφερθούν προβλήματα- και μόνο σε κάποια σημεία, όπως στο Σχολάρι, στην κατηφόρα της Καρδίας και στην αερογέφυρα του Ρυσίου, «πέφτουν» οι ταχύτητες (στο ρεύμα εισόδου). Χωρίς προβλήματα διεξάγεται και η κυκλοφορία στο εσωτερικό δίκτυο της Χαλκιδικής.

Κανονικά γίνεται η διέλευση των οχημάτων στα διόδια των Νέων Μαλγάρων επί της ΠΑΘΕ. Πυκνή ροή οχημάτων παρατηρείται στα διόδια της Ανάληψης, στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, όπου κατά διαστήματα ανοίγουν οι μπάρες προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση της κίνησης.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην ΠΑΘΕ, λίγο πριν από τη σήραγγα της Κατερίνης, στο ρεύμα από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

