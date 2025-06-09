Υπό κράτηση στο ΑΤ Γλυφάδας θα παραμείνει το βράδυ ο γνωστός τραγουδιστής Στάθης Αγγελόπουλος, που προσήχθη ύστερα από αναφορά για ενδοοικογενειακή βία, σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Καθώς δεν μπορούσε να προβεί σε κάποια δήλωση, φιλικό του πρόσωπο μίλησε σε δημοσιογράφους αναφέροντας ότι όσα έχουν γραφτεί είναι υπερβολές, πως το επεισόδιο ήταν λεκτικό και πως δεν ασκήθηκε βία.

Ο φίλος του σημείωσε ότι τέθηκε υπό κράτηση καθώς έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τα αδικήματα έμφυλης βίας. Ο κ. Αγγελόπουλος θα οδηγηθεί αύριο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

