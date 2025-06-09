Σκηνικό απίστευτης έντασης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νότια Εύβοια, όταν ένας τυχαίος αστυνομικός έλεγχος πήρε απρόσμενη τροπή, οδηγώντας σε διπλή σύλληψη ένα ζευγάρι, με τη γυναίκα, διευθύντρια σε υποκατάστημα τράπεζας, να καταλήγει με χειροπέδες για απείθεια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα όχημα να κινείται επικίνδυνα σε δρόμο της περιοχής. Άμεσα, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός: Μεθυσμένος και με αφαιρεμένο δίπλωμα

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο οδηγός του οχήματος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η κατάσταση, ωστόσο, ήταν ακόμα πιο σοβαρή, καθώς μια γρήγορη διασταύρωση στοιχείων αποκάλυψε πως το δίπλωμα οδήγησής του είχε αφαιρεθεί πρόσφατα, και πάλι για επικίνδυνη οδήγηση.

Η απρόσμενη αντίδραση της συντρόφου του η οποία είναι διευθύντρια σε υποκατάστημα τράπεζας

Ενώ οι αστυνομικοί διεκπεραίωναν τη διαδικασία, η γυναίκα που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού άρχισε να αντιδρά έντονα. Η σύντροφος του οδηγού, η οποία είναι Διευθύντρια σε υποκατάστημα τράπεζας στην Εύβοια, αρνήθηκε να συνεργαστεί και φέρεται να παρεμπόδιζε το έργο των αρχών.

Η στάση της οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη βίαιη σύλληψή της στα πλαίσια του αυτοφώρου, κατηγορώντας την για απείθεια και παρεμπόδιση δημόσιας λειτουργίας.

Τελικά, τόσο ο οδηγός όσο και η σύντροφός του οδηγήθηκαν στο κοντινό αστυνομικό τμήμα, όπου και κρατούνται ενόψει της προσαγωγής τους στον εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.