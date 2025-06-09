Σε κατηγορηματική διάψευση μέσω ανάρτησης στα social media, προχώρησε η μητέρα του αδικοχαμένου Λαρισαίου Βασίλη Καλογήρου, εισαγγελέας κ. Σοφία Αποστολάκη, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση θανάτου του δεν έχει κλείσει, ούτε έχει αρχειοθετηθεί ο φάκελός της.

Ουσιαστικά απάντησε σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο.

Αναλυτικά όσα γράφει στη σημερινή της ανάρτηση:

«ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Για τους φίλους και συμπαραστάτες στη δοκιμασία της οικογενείας μας θεωρώ αναγκαία μία διευκρίνιση για την αποκατάσταση της αληθείας.

Η έρευνα για την αρπαγή και τη θανάτωση του υιού μας Βασιλείου ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ και ούτε οδεύει στο κλείσιμο υπονοώντας την αρχειοθέτησή της λόγω παθολογικών αιτίων, όπως σκόπιμα, μερίδα του τύπου γράφει.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ και ΕΚΔΟΘΕΙ ακόμη η ιατροδικαστική έκθεση.

Όταν εκδοθεί, αναλόγως θα γίνουν και οι παρατηρήσεις και ισχυρισμοί εκ μέρους μας. Επίσης, όλα θα συνεκτιμηθούν με τα λοιπά στοιχεία, έρευνα dna, έλεγχος καμερών, καταθέσεις μαρτύρων κλπ. και φυσικά τότε θα αναφέρουμε κι εμείς τις απόψεις μας.

Η υπόθεση ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ, ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ, έστω με τη βαριά καθυστέρηση και αποσιώπηση που όλοι βλέπουμε.

Στα 40 χρόνια της υπηρεσίας μου έμαθα την κοσμική υπομονή και οι Γεροντάδες μας οι Άγιοι μας έμαθαν τη πνευματική υπομονή.

Εμείς τη δουλειά μας, αλλά ο Θεός ξέρει καλύτερα. Θα κάνουμε υπομονή για όσο χρειαστεί».

