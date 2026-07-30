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Δικάζεται ο πατέρας που χάρισε το όπλο στον γιο του, πριν από το μακελειό σε σχολείο της Τζόρτζια

Ο 16χρονος δράστης εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, ενώ ο πατέρας του αντιμετωπίζει βαριές ποινικές ευθύνες

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Πατέρας Μακελάρη

Στο στάδιο της επιμέτρησης της ποινής βρίσκεται ο Κόλιν Γκρέι, πατέρας του 16χρονου δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Λύκειο Appalachee της Τζόρτζια, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο γιος του έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία δύο μαθητών και δύο εκπαιδευτικών.

Ο μακελάρης της Τζόρτζια

Ο μακελάρης της Τζόρτζια

Ο Γκρέι κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς και για άλλα αδικήματα που σχετίζονται με την αμέλεια και την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, είχε χαρίσει στον γιο του ως χριστουγεννιάτικο δώρο το ημιαυτόματο τουφέκι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, μαζί με πυρομαχικά και εξοπλισμό.

Η έρευνα έδειξε ότι, παρά τους ισχυρισμούς του ανήλικου, το όπλο φυλασσόταν στο δωμάτιό του και ήταν άμεσα προσβάσιμο. Παράλληλα, η μητέρα του είχε προειδοποιήσει τον πατέρα λίγες εβδομάδες πριν από την τραγωδία να ασφαλίσει τα όπλα, καθώς ο γιος τους παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις ελάχιστες στις ΗΠΑ όπου γονέας καταδικάζεται ποινικά για τις πράξεις του παιδιού του, ακολουθώντας το προηγούμενο της οικογένειας Κράμπλι στο Μίσιγκαν.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ μακελειό σχολείο
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