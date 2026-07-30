Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο, καθώς ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, οι τέσσερις συλληφθέντες έφτασαν το πρωί της 30ης του Ιούλη στο λιμάνι της Ερμούπολης, προερχόμενοι από την Πάρο, και αμέσως μετά την άφιξή τους οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου. Πρόκειται για τον δήμαρχο Πάρου, Κώστα Μπιζά, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον χώρο του ΧΥΤΑ της Πάρου.

Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, προκειμένου να εξεταστεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαγγελία κατηγοριών.

Μετά την εξέταση των στοιχείων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε την απελευθέρωσή τους, κρίνοντας ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η δήλωση του δημάρχου Πάρου

Μετά την απόφαση, ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή πρωταρχική προτεραιότητα του Δήμου ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και η προστασία του νησιού.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ διαχρονικά το νησί μου, τόσο ως έπαρχος όσο και ως δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, ένα φαινόμενο που, δυστυχώς, είναι συχνό στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Πρωταρχική μας προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς», ανέφερε.

Ο Κώστας Μπιζάς υπογράμμισε ότι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων και συμμετείχε στον συντονισμό της διαδικασίας κατάσβεσης, με τη διάθεση όλων των διαθέσιμων μέσων του Δήμου.

«Υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας κατάσβεσης, με όλα τα μέσα του Δήμου, σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους εθελοντές και τους δασοπυροσβέστες», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

«Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Δεν μπορώ, όμως, να μην εκφράσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπισή μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε τον δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των δικαστικών αρχών, προκειμένου να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Πάρου πρόσθεσε ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται, χωρίς να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια και η προσφορά όσων υπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται με τρόπο που να μην προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την προσφορά μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την ουσιαστική αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ευχαρίστησε τους δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τους αιρετούς της Πάρου, τους υπαλλήλους του Δήμου και όλους όσοι του συμπαραστάθηκαν.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά την υπόθεση προκειμένου να γίνουν γνωστά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς η οποία κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις.

Πηγή: skai.gr

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