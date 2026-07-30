Αποχαιρέτησε τη Χάποελ Μπερ Σεβά και βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ο Κινγκς Κάνγκουα! Το τελευταίο, χρονικά, μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε για τελευταία φορά χθες το βράδυ (29/7) με τη φανέλα της ομάδας από το Ισραήλ και αποθεώθηκε από τον κόσμο της, έχοντας βοηθήσει στην πρόκρισή της επί της Βίκινγκουρ!

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής από τη Ζάμπια, δεν έχασε χρόνο και λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) έφτασε στη χώρα μας προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό!

Μάλιστα ο Κάνγκουα, του οποίου η ανακοίνωση, καλώς εχόντων των πραγμάτων επίκειται για αύριο (31/7), θα βρεθεί το βράδυ στις κερκίδες του ΟΑΚΑ προκειμένου να παρακολουθήσει τη ρεβάνς της νέας του ομάδας με την Πάκσι για τον β' προκριματικό του Conference League και να πάρει μια «γεύση» από τον κόσμο του «τριφυλλιού».

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