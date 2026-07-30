Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε τους Τουρκοκύπριους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ταγίπ Ερντογάν διαμηνύει πλήρη στήριξη προς τους Τουρκοκύπριους και τα δικαιώματά τους, τονίζοντας την ανάγκη αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος τους.

Απειλεί ότι η Τουρκία θα παρακολουθεί και θα αντιδρά σε κινήσεις που θα επιχειρούν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών σχεδιασμών και γεωπολιτικών υπολογισμών.

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους και δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος, ανεξάρτητα από το κόστος.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν διαμηνύει ότι θα στηρίξει πλήρως τους Τουρκοκύπριους και τα συμφέροντά τους.

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Μιλώντας χθες μετά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα ο τούρκος πρόεδρος δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνησή του θα υποστηρίξει σθεναρά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων καθώς και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τους. Απείλησε δε ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί κάθε κίνηση που θα είχε σκοπό να καταστήσει την Κύπρο μέρος «νέων στρατιωτικών σχεδιασμών και γεωπολιτικών υπολογισμών».



Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους αδελφούς τηςκαι δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος όποιο κι αν είναι το κόστος». Η επίλυση του Κυπριακού, είπε, προϋποθέτει την αναγνώριση της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.



Επέμεινε ότι το Κυπριακό δεν είναι υπόθεση διαμοιρασμού διοίκηση δυο κοινοτήτων, αλλά αποδοχή κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστωτος του τουρκοκυπριακού λαού.



Για τον Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε τη συμβολή του στο Κυπριακό και χαρακτήρισε ιδιαίτερα πολύτιμη την επίσκεψη του στην Κύπρο τονίζοντας ότι είναι ο πρώτος εν ενεργεία γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16,5 χρόνια.



Η παρουσία Γκουντέρες



Η παρουσία του θέλει να τονίσει το έντονο ενδιαφέρον του να επέλθει κάποια λύση, στην τελευταία φάση της καριέρας του. Μετά την τριμερή συνάντηση του Γκουτέρες στη Λευκωσία στις 29 Ιουλίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχούρμαν και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Γκουτέρες δήλωσε ότι είχε εξασφαλίσει συμφωνία και από τις δύο πλευρές και από τις εγγυήτριες δυνάμεις για τη σύγκληση μιας ακόμη συνάντησης σε μορφή 5+1, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία.



Η εν λόγω μορφή φέρνει σε επαφή τους δύο Κύπριους ηγέτες, τις εγγυήτριες δυνάμεις δηλαδή Τουρκία , Ελλάδα και Βρετανία και τον ΟΗΕ. Ωστόσο ακόμη και αν δεν έχει βρεθεί κοινό έδαφος μεταξύ των πλευρών για μια συνολική διευθέτηση, λέγεται ότι η πρόοδος σε πρακτικούς τομείς συνεργασίας που ξεκίνησε ο Γκουτέρες το 2025 θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση του διαλόγου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΤΥΠΕΞ Οντζού Κετσέλι, κατά τον οποίον όμως οι προοπτικές είναι περιορισμένες εκτός αν η ελληνοκυπριακή πλευρά αλλάξει στάση πράγμα για το οποίο πολλοί αμφιβάλουν.



Πηγή: Deutsche Welle

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