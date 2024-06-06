Λογαριασμός
Πίσω στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η «Υδρα» μετά τις «Ασπίδες»- Το εντυπωσιακό βίντεο από την επιστροφή της φρεγάτας

Η φρεγάτα ΥΔΡΑ είχε αποπλεύσει από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για να αναλάβει την αποστολή της στις 26 Φεβρουαρίου.

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της φρεγάτας ΥΔΡΑ στην ευρωπαική επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ

Κατέπλευσε σήμερα στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα ΥΔΡΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Τον κυβερνήτη και το πλήρωμα καλωσόρισαν ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Κατάρας Δημήτριος - Ελευθέριος συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Πολυχρόνη Κουλούρη, επιβαίνοντες στη φρεγάτα, συγχαίροντας τους για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.

Υπενθυμίζεται, ότι η φρεγάτα ΥΔΡΑ είχε αποπλεύσει από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για να αναλάβει την αποστολή της στις 26 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

