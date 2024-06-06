Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της φρεγάτας ΥΔΡΑ στην ευρωπαική επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ

Κατέπλευσε σήμερα στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα ΥΔΡΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
Τον κυβερνήτη και το πλήρωμα καλωσόρισαν ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Κατάρας Δημήτριος - Ελευθέριος συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Πολυχρόνη Κουλούρη, επιβαίνοντες στη φρεγάτα, συγχαίροντας τους για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.
Υπενθυμίζεται, ότι η φρεγάτα ΥΔΡΑ είχε αποπλεύσει από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για να αναλάβει την αποστολή της στις 26 Φεβρουαρίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.