Αποστολή «Ασπίδες»: Επέστρεψε στη Σαλαμίνα, μετά από 102 ημέρες, η φρεγάτα «Ύδρα»

Η φρεγάτα «Ύδρα» μετά από 102 ημέρες στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν έδεσε το πρωί της Τετάρτης στο ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Στο ναύσταθμο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού μαζί με τον αρχηγό Στόλου καλωσόρισαν τα 198 στελέχη του ναυτικού και να τα ευχαριστήσουν για την αποστολή τους σε μια ναυτική πολεμική ζώνη.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνονται πολεμικά πλοία που χαιρετούν τον κυβερνήτη και μέλη της φρεγάτας «Ύδρα» κατά την άφιξη τους σε ελληνικά νερά.

Οι χαιρετισμοί από τα άλλα πλοία έγιναν τόσο με πίδακες νερού, όσο και με βεγγαλικά.

